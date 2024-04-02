جامعة قناة السويس تنظم حفل إفطار لطلابها

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة قناة السويس لحفل إفطار جماعي بحرم جامعة قناة السويس، بمشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، ونحو 200 طالب وطالبة من مختلف الكليات.

جاء الحفل بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

وبإشراف الدكتور محمد الباز رائد أسرة طلاب من أجل مصر، وبإشراف طلابي محمد شريف رائد الأسرة.

وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة إسهامات الأسرة في تعزيز روح الترابط الاجتماعي بين الطلاب، من خلال تنظيم هذا الإفطار الذي يُرسي دعائم المحبة والمودة بين طلبة الجامعة، مؤكدا دعم الجامعة لأنشطة الأسرة في كافة المجالات، مقدماً التهنئة لأسرة طلاب من أجل مصر بهذا الشهر المبارك.

وأضاف أن إقامة هذا الإفطار الجماعي يعكس أهمية العمل الجماعي للطلبة، وتعاونهم معا من أجل مصلحة زملائهم، مشيدا بالسلوك الرائع وحسن التنظيم فى حفل الإفطار الذي يعد بادرة طيبة.

فيما أكد الدكتور محمد عبد النعيم أن أسرة طلاب من أجل مصر تُعد مثالًا يحتذى به في تنظيم الأنشطة الطلابية، وتشحيع روح العمل الجماعي في الجامعات، ودعم الروح القومية والانتماء للوطن.

ضمت فقرات الحفل - إنشاد ديني وابتهالات دينية، وتواشيح في أُمسية رمضانية سادها أجواء الفرحة.

وفي نهاية حفل الإفطار- قدم الدكتور محمد الباز والطالب محمد شريف بعض الهدايا التذكارية لرئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب، وأمين عام الجامعة.