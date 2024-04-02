أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 2 أبريل 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3,491 جنيها للبيع، مقابل 3,514 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 3,055 جنيها للبيع، مقابل 3,075 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,619 جنيها للبيع، مقابل 2,636 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2,037 جنيها للبيع، مقابل 2,050 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 24,440 جنيها للبيع، مقابل 24,600 جنيه للشراء.

كما سجلت سعر الأونصة نحو 108,583 جنيها للبيع، مقابل 109,294 جنيها للشراء.