إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت .

كما اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر قدوم شرق المدينة وداهم عددًا من الأحياء فيها دون أي اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، كما دوت صافرات الإنذار في مستوطنة بيت هيلل في إصبع الجليل شمال فلسطين.

ومنذ قليل، استشهد 5 مواطنين فلسطينيين، بينهم عاملون في منظمات دولية، وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

واستشهد طفل فلسطيني وأصيب 20 شخصًا آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مسجد البشير في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوصول إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف مسجد البشير في منطقة الحكر بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الفلسطينيين المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة، ويستهدف المباني السكنية التي تحتوي على أعداد كبيرة من اللاجئين، مستخدمًا جميع آلات الحرب البرية والبحرية والجوية، فكل يوم تتزايد أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فارتفع عدد الشهداء إلى 32،845 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75،392 مصابا.