«ملتقى الأزهر» يوضح حق الجار في الشريعة الإسلامية

عقد الجامع الأزهر اليوم الاثنين في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك، عقب صلاة التراويح «ملتقى الأزهر.. قضايا إسلامية»، بمشاركة د. صابر طه، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية وعميدها السابق، والدكتور حسني فتحي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وأدار الملتقى الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، بحضور جمعٍ من علماء وقيادات الأزهر الشريف، وجاء عنوان الملتقى اليوم«حقوق الجار رؤية مجتمعية».



قال د صابر طه، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، إن للجار حقا عظيما على جاره، وقد حث الإسلام على الإحسان للجار، وربط بين الإيمان وبين إكرام الجار والإحسان إليه، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-:(مَن كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ والْيَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جارَهُ)، مبينا أن ادنى حقوق الجار على جاره كف الأذى عنه، ثم احتمال الأذى منه، وأعلاها وأكملها: إكرامه والإحسان إليه، ورفض الإسلام إيذاء الجار وبشر بالنار من يؤذي جاره.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسني فتحي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، أن حق الجار من المعروف في الشريعة، مبينا أن من أسباب الاهتمام بالجار في الشريعة الإسلامية أنه به يستقر المجتمع، فمجتمع يُؤذى فيه الجار هو مجتمع مشتت هش، ومجتمع يُحترم فيه الجار هو مجتمع قوي مترابط، مشددا أن حق الجار هو الذي يؤسس لمجتمع صالح ومتعاون ومتحاب.

وفي نهاية الملتقى تم تنظيم مسابقة دينية للمصلين، لأول مرة، لإدخال البهجة والسرور عليهم، وتم توزيع جوائز للفائزين منهم، وشهدت المسابقة تفاعلا كبيرا من المصلين وحرصوا على إجابة الأسئلة.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث ٢٠ ركعة يوميًّا بالقراءات العشر- ٣٠ درسًا مع التراويح- 30 ملتقى بعد التراويح- صلاة التهجد في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات إلى ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم).