حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمركز منوف

شدد وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، على تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات والتعديات وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين وإضفاء مظهر حضاري وجمالي بأرجاء المدينة.

حيث قام مساء اليوم وليد سالم نائب رئيس مركز ومدينة منوف بمتابعة أعمال قسم الاشغالات بمجلس المدينة بالمشاركة مع شرطة المرافق حيث تم رفع الاشغالات بشوارع أحمد عرابي والجلاء وبورسعيد القبلي وطريق البطحة البحرية وطريق منوف -الحامول بنطاق مدينة منوف ليلا وإزالة التعديات بها واحداث سيوله مرورية فورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

وشدد رئيس المركز والمدينة على نوابه وعلى رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المركز برفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.