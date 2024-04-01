وزير النقل السعودي يتفقّد حركة القطارات وتقديم الخدمات للمعتمرين

أجرى وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، ورئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الإثنين، زيارة لمركز التشغيل والتحكم بقطار الحرمين السريع في مدينة جدة. خلال الزيارة، قام الجاسر بتفقّد حركة القطارات وتقديم الخدمات للمعتمرين والزوار.

خلال جولته الميدانية، تفقّد الجاسر خدمات مركز التشغيل والتحكم، وتعرّف على آلية تنظيم حركة القطارات على شبكة السكك الحديدية.

كما تحقّق من إدارة التشغيل الآمن للقطارات والالتزام بالجداول الزمنية بأعلى معايير الأمان والسلامة.

وأجرى الجاسر أيضًا رحلة على قطار الحرمين السريع من محطة السليمانية في جدة إلى محطة الملك عبد العزيز الدولي، حيث شاهد عن كثب سير العمليات التشغيلية في المحطتين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية خطة تشغيلية جديدة لقطار الحرمين السريع، حيث تم رفع السعة المقعدية بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.33 مليون مقعد متاح على متن 2748 رحلة. تم تصميم هذه الخطة لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات، حيث ستصل عدد الرحلات إلى 120 رحلة يوميًا خلال أيام الذروة.