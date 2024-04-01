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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انتشال جثة شاب غرق في بئر جوفي بالوادي الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شاب في منتصف العقد الرابع من العمر مصرعه غرقًا داخل بئر جوفية بمنطقة شرق بولاق التابعة لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على جهة التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد بغرق شاب داخل بئر جوفي بقري شرق بولاق بواحة الخارجة، وقامت قوات الإنقاذ من البحث عن الشاب لانتشال جثته واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حول الواقعة.
تبين غرق محمد أحمد صالحين 45 سنة غريقا بمركز الخارجة داخل بركة مياه لبئر جوفي ببئر شرق بولاق وتم نقله لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.
وكان قد غرق الشاب مساء اليوم الإثنين، وجرى استدعاء قوات الإنقاذ للعثور على الجثة، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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