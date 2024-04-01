الكنيست يوافق على قانون يسمح بإغلاق قناة "الجزيرة"

أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية اليوم الإثنين مشروع قانون يهدف إلى إغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل، بحجة تهديد أمن الدولة، وذلك بعد المصادقة على القراءتين الثانية والثالثة.

وصوت 71 عضوًا من الكنيست لصالح القانون، في حين عارضه 10 أعضاء فقط.

تقدم وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قرعي، بالمبادرة لصياغة هذا القانون، الذي حظي بتأييد الائتلاف الحكومي.

وبعد التصويت الإيجابي على القانون، هدد قرعي بإغلاق قناة الجزيرة "في الأيام القريبة" المقبلة.

يمنح القانون السلطات الإسرائيلية صلاحية تقييد عمل وإغلاق القنوات الأجنبية التي تهدد أمن الدولة، وذلك بناءً على توصية أمنية وتوقيع أوامر احترازية من قبل وزير الاتصالات.

ويتضمن القانون إجراءات متعددة لتنفيذ قرار الإغلاق، بما في ذلك مصادرة معدات البث، وإزالة القناة من شبكات البث والكوابل والأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى حجب المواقع الإلكترونية المتعلقة بالقناة.

وعبر قرعي عن ترحيبه بالقانون، مؤكدًا أنه لن يكون هناك مجال لحملات الدعاية لجماعة حماس في إسرائيل، وأنه سيتم إغلاق قناة الجزيرة "في الأيام المقبلة".