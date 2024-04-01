جوليان أوبير يكتب: وقفة مع ماكرون.. الرئيس الفرنسى يضع الشعب أمام فخين: مجتمعى وجيوسياسى

إن اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية له تأثير مثير وضار ومزعزع للاستقرار على نوعية الحوار السياسي في فرنسا. بعد تهديده بنتيجة أقل من ٢٠٪، وهو ما قد يقضي على بقية ولايته، قرر إيمانويل ماكرون في الواقع دفع التوتر إلى الحد الأقصى لإجبار خصومه على أن يحذوا حذوه أو اتخاذ مواقف عدائية محفوفة بالمخاطر. هذا هو منطق الانتحاريين.

بالنسبة لمعارضتها، فإن المناقشات المطروحة على الطاولة تبلور رؤى مستقبلية شديدة الكاريكاتورية، ولكنها للأسف محتملة للغاية. لأنه برغبته في إنقاذ نفسه، يكشف الرئيس ماكرون في الواقع رؤية مخيفة حقًا لأوروبا ومجتمعها ومستقبلها.

الورقة الأولى التي لعبها رئيس الجمهورية كانت استغلال القضايا المجتمعية. ويهدف إلى وضع رئيسي قائمة الاستعادة Reconquete والجمهوريين Les Républicains، ماريون ماريشال وفرانسوا كزافييه بيلامي، على التوالي، في وضع صعب، وكذلك الذين لديهم قناعات قوية بشأن هذه الموضوعات المؤثرة. فهو يسمح لك بالمرور إلى التقدم وإعادة تعبئة ناخبيك بتكلفة قليلة.

ولذلك بدأ إيمانويل ماكرون باختيار أن يُدرج في الدستور الضمانة الممنوحة للنساء للجوء إلى الإجهاض. لم يكن هذا التسجيل ضروريًا بأي حال من الأحوال، استجابة للقرار المثير للجدل الذي اتخذته المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء حكمها القضائي في قضية "Wade vs Roe". بل كان الأمر تجميليًا، إذ لم يكن المطلوب من الدستور أن يكون قائمة "للضمانات". وأخيرا، قد يكون الأمر خطيرًا لأن حرية الضمير للأطباء الممارسين لم يتم دمجها في الصياغة الدستورية.

ولكن على الرغم من المعارضة، فإن هذه الاعتراضات لم تكن قوية بما يكفي لعرقلة قطار الإصلاح. لسوء الحظ، كان العديد من المسئولين الوطنيين المنتخبين خائفين من تصويرهم كاريكاتير على أنهم "مناهضون للإجهاض".

وكأن ذلك لم يكن كافيا، أعلن الرئيس بعد ذلك أنه يريد إدراج هذه الضمانة في الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية، في نوع من السباق الذي لا نهاية له بهدف تعظيم تفوقه السياسي. كل هذا مجرد "محاولة لى ذراع صغيرة" كما كان يسأل نفسه: لماذا لا نعدل إعلان حقوق الإنسان لعام ١٧٨٩، ما دمنا موجودين هنا، أو ندرج هذه الضمانة في ميثاق الأمم المتحدة؟!.

الغرق في بئر نفط!

عندما يعتقد ماكرون أنه عثر على بئر نفط جيدة، فإنه يحفر عميقًا قدر الإمكان. ولكن مما لا شك فيه أن قصر الإليزيه، خوفًا من عدم وجود المزيد من الحفر قريبًا، قرر استكشاف حقل نفط مجتمعي جديد: القتل الرحيم.

موضوع حميم وحساس، وكان في عام ٢٠١٦ في فرنسا موضوع لقانون متوازن وتوافقي بشأن التخدير العميق، لذلك أصبح القتل الرحيم موضوعًا للحملة الانتخابية. قد نتفاجأ: هذا هو بالضبط الموضوع المؤلم الذي لا ينبغي بالتأكيد تسييس قضيته. لكن الإليزيه لا يهتم: لا يمكنك إعداد عجة ستراسبورج دون كسر القليل من البيض، وإذا كان عليك القتل الرحيم لبيت الدجاج في هذه العملية، فليكن!.

هنا مرة أخرى، ليست هناك مصادفة في التوقيت: في عام ٢٠١٩، خلال الحملة الأوروبية السابقة، واجه رئيس قائمة حزب الجمهوريين LR صعوبة في النقاش المتعلق بقضية فنسنت لامبرت، وهو رجل كان غارقًا في غيبوبة وكان طبيبه قد وصفه بأنه كان في حالة من النوم العميق. واتخذ قرارًا بالشروع في "وقف العلاجات والتخدير العميق والمستمر" في أسبوع ٢٠ مايو ٢٠١٩، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات. كان هذا القرار، الذي أثار جدلًا وطنيًا كبيرًا، قد كلف حزب الجمهوريين بضع نقاط.

من الواضح أن كل هذا يتعارض تمامًا مع مواقف ماكرون السابقة. أليس هذا هو نفس الرئيس الذي كان يتحدث قبل بضعة أشهر فقط عن "إعادة تسليح البلاد ديموغرافيًا"؟.. لو أعلن الرئيس إعادة التسلح العسكري للبلاد، وأعلن عن نقاش كبير حول الكتابة في الدستور ما يضمن القتال من أجل وطنه، لقال الجميع في أنفسهم: ربما هناك شيء مفقود، مثل استراتيجية إيجابية على سبيل المثال، ولوقفوا جميعًا مؤيدين.

من الواضح أن كل هذا مرتبط بحماقات أخرى تقوض الغرب، مثل إمكانية تغيير جنس الفرد قبل سن الرشد.

بطاقة أوكرانيا

بطاقة ماكرون الثانية لتقسيم النقاش هي أوكرانيا، مزاحه السري. أثبتت أوكرانيا أنها "الورقة الرابحة" التي سمحت له في عام ٢٠٢٢ بإعادة انتخابه من خلال جذب أصوات الكتلة المركزية المرعوبة من هجوم بوتين. يتعلق الأمر بوضع حزب التجمع الوطني في موقف صعب، حيث يشتبه، منذ أن قبل قرضا روسيا، بأنه "محب لبوتين". في الواقع، تميزت الانتخابات السابقة لعام ٢٠١٩ بحشد تييري مارياني لحزب الجبهة الوطنية. ومع ذلك، كان يُنظر إلى هذا الوزير السابق في عهد نيكولا ساركوزي على أنه موالٍ لروسيا. إنها أيضًا مسألة الانقسام مع حزب إيريك زمور، الذي لم يخف في السابق إعجابه ببوتين.

وللقيام بذلك، اعتمد الرئيس ماكرون على اتفاقية التعاون مع أوكرانيا، الموقعة في ١٦ فبراير، والتي تنص على المساعدات العسكرية والمالية وحتى الدعم من فرنسا لدخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

ومثل هذه الاتفاقية - التي هي في الواقع معاهدة تحالف دون ذكر هذا الوصف - كان ينبغي أن تخضع لتفويض قانوني من البرلمان بموجب المادة ٥٣ من الدستور. ويخضع دخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى مادة أخرى (٨٨.٥) تنص على تصويت محدد.

ماكرون لا يهتم ويفضل خرق القواعد الدستورية للتواصل وبالتالي أحال الأمر إلى البرلمان بموجب المادة ٥٠، أي مناقشة الاتفاق، يليه التصويت. وبالتالي فإن البرلمان لا يصدق على الاتفاقية ولكنه يقرر في وقت ما المناقشة بشأن جوهرها. وكما هو الحال مع الإجهاض، فهل يعني التصويت ضد الإجهاض رفض مساعدة أوكرانيا؟ والفخ موجود لأن الشعب الفرنسي لا يهتم بالتفاصيل القانونية والمنطق الثنائي. سيكون هناك "الأخيار" من جهة، و"الأشرار" من جهة أخرى.

ومع ذلك، ليس من السهل أن نذهب ونموت من أجل كييف. وبما أنه من الضروري لكي تنجح هذه الفخاخ أن يربط الرأي العام بالانتخابات الأوروبية، فقد وجد ماكرون أيضًا خارج حدودنا رأسًا تركيًا - كما فعل بشكل فظ في عام ٢٠١٩ - يسمح له بتجسيد النقيض. وفي القضايا المجتمعية، رأينا لذلك تزدهر المحرمات ضد فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، خلال اجتماع النهضة الأول، الذي لم يتردد رئيس قائمة النهضة (الحزب الرئاسي) في إدراج أوربان مع أشباح هتلر وموسوليني. وفي الموضوعات الجيوسياسية، وصف ماكرون القادة الأوروبيين المعادين لحلوله بالتدخل فى أوكرانيا بالجبن، ولم يتوان عن الرد على أولاف شولتز المعادي لأي تدخل على الأرض.

إن بناء أوروبا من خلال إهانة جيرانها لا يبشر بالخير في المستقبل. ومع ذلك، وبعيدًا عن الكلمات، فإن الاستغلال المكيافيلي للصلاحيات التي يمنحها الدستور للرئيس لتعزيز نتيجة حزب النهضة في الانتخابات الأوروبية هو أمر متواضع. ستجعلك تبتسم إذا لم ترسم صورة مخيفة للمستقبل.

مستقبل فرنسا ٢٠٢٧

باعتباري مواطنًا أوروبيًا، أشعر بالدوار حقًا.. في الموضوعين الحميمين، القتل الرحيم والإجهاض، لدي موقف أساسي معتدل إلى حد ما: أعتبر أن هذه أفعال خطيرة، لكني أستطيع أن أفهم أن البعض يلجأ إليها، إلى الحد الذي لا نتجه فيه نحو التقليل. تظل الحقيقة أنني لا أرغب مطلقًا في الانتقال إلى مجتمع لا يستجيب فيه الإجهاض والقتل الرحيم لحاجة فردية بل لمطلب اجتماعي. أنا أومن بالحياة وليس بثقافة الموت. إن المجتمع الذي يصممه إيمانويل ماكرون مخيف. هل سيكون للغرب الأفق الوحيد لمناقشة نهاية الحياة أو انقطاعها؟ هل ينبغي لنا أن نفرح بعدم وجود آفاق أخرى سوى تخفيف المعاناة؟ إن السماح بتمرير النصوص التي تقترحها الحكومة بشأن هذه الموضوعات لا يعني التصديق على الانزلاق البطيء نحو عالم ألدوس هكسلي الجديد الشجاع؟

لقد أذهلني كيف أن الأحياء ــ في كل الأحوال أولئك الذين بقوا على قيد الحياة ولا يريدون أن يموتوا ــ لا يثيرون اهتمام ماكرون. لقد تدهورت قدرتهم الشرائية، وصعوبات الإسكان التي يواجهونها، وتعرض أمنهم للخطر بسبب تهريب المخدرات، ومستقبلهم مرهون بالديون الفادحة التي تتحملها البلاد.. ألا يستحق كل هذا القليل من الوقت البرلماني؟

وفيما يتعلق بالموضوع الجيوسياسي، هنا مرة أخرى، فإن الأفق الذي يرسمه ماكرون، أي أفق أوروبا المنجرفة إلى حرب ضد روسيا، ليس مطمئنًا على الإطلاق. لا أستطيع أن أحمل نفسي على الصفير تجاه الحرب العالمية الثالثة. لا شك أن اليمين لا يريد أن يتخلى عن أوكرانيا، ولكن هناك فرقا بين إنقاذ رجل من على متن قارب تهدده سمكة قرش وبين الغوص في الماء لمواجهة الوحش بيديك العاريتين. أليس من الجنون أن ندع الرئيس يتخيل للحظة واحدة أن حياة جنودنا يمكن أن تتعرض للخطر في حرب ليست حربنا؟.

ومن خلال سعيه الدائم إلى الانقسام، يزيل ماكرون كل الفروق الدقيقة أو الاعتدال في المواقف التي يمكن للمرء أن يتخذها بشأن موضوع معقد. ولهذا، وبما أننا مطالبون بالاختيار، كنت سأعارض، لو كنت برلمانيًا، الفخين المجتمعي والجيوسياسي الذي نصبهما ماكرون، لأنني أجد أنهما يدفعاننا نحو الهاوية الحضارية.

هذه الفترات الفاصلة ليست مرضية.. سوف نحتاج إلى جيل أو جيلين للتعافي من فترة هذا الرئيس الكارثي. ماذا سيبقى من فرنسا في ٢٠٢٧؟

جوليان أوبير: سياسى فرنسى انتخب نائبًا عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أُعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022، وهو حاليًا نائب رئيس الحزب الجمهورى ورئيس الحركة الشعبية «أوزيه لافرانس»، يكتب عما يعتبره فخين ينصبهما الرئيس الفرنسى لشعبه، أحدهما مجتمعى والآخر جيوسياسى.