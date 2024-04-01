مستعدا للقاء الأهلي.. رئيس نادي سيمبا: قادرون على التأهل لنصف نهائي أفريقيا

أكد سليم موهيني، رئيس نادي سيمبا التنزاني، أن فريقه قادر على الفوز على الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا و خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة .

وأضاف رئيس سيمبا في تصريحات إعلامية، أن فريقه سيذهب إلى القاهرة بهدف الفوز ولا شئ غيره.

وتابع :" أطالب اللاعبين عدم النظر إلى نتيجة الذهاب، مازال لدينا فرصة للتأهل.. على اللاعبين التركيز في مباراة الإياب فقط في القاهرة، ولدي ثقة كبيرة في إمكانياتهم".

واختتم : “أثق في قدرة اللاعبين على قلب النتيجة والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا”

وكان الأهلي قد فاز على سيمبا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية، على ملعب بنجامين مكابا، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.