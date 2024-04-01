قصور الثقافة تشارك بعدد من الإصدارات بمعرض فيصل للكتاب

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مشاركتها بفعاليات معرض فيصل للكتاب في دورته ال 12، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، حتى 26 رمضان الحالي.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في المعرض بمجموعة كبيرة من أحدث إصداراتها؛ حيث تتيح الهيئة أحدث ما أصدرته خلال هذا العام وخلال معرض القاهرة الأخير بأسعارها المخفضة، ومن هذه الإصدارات مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين.

كما تقدم عددا من الأعمال التي تلقى رواجا كبيرا ومنها رواية "مائة عام من العزلة" لماركيز، و"الأحمر والأسود" لستندال، "مدام بوفاري" لجوستاف فلوبير، وكتاب "البخلاء" للجاحظ، والإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" للمقريزي، إعادة إنتاج التراث الشعبي للدكتور سعيد المصري، "السينما وحضارة مصر القديمة" لسامي حلمي، والدكتور حسين عبد البصير، "تاريخ سيناء القديم والحديث" لنعوم شقير، "مذكرات هدى شعراوي"، و"موسوعة المستشرقين" لنجيب العقيقي، و"أصل الأنواع" لداروين، و"مختارات قصصية حول العالم"، الأعمال الكاملة لعبد الفتاح الجمل، "مذكرات مجنون" للوشون، وغيرها من إصدارات الهيئة، وكتب ومجلات قطر الندى للأطفال.