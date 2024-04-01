توزيع كراتين رمضان على 61 قرية بالمنيا

وزعت إحدي الجمعيات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر اليوم الإثنين 4800 كرتونة مواد غذائية على 4800 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بـ61 قرية بمحافظة المنيا.

جاء ذلك ضمن قوافل مبادرة "أبواب الخير" والتى أطلقها صندوق تحيا مصر بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم.

وأكد مدير عام الجمعية، أن خطة التوزيع شملت قرى الصليبة والروبي وداقوف والفاروقية مركز سمالوط، وقريتي عطف حيدر والقايات مركز العدوة، وقرى المحرص وحمدى وتنده والمعصرة بمركز ملوى، وقرى مرزوق والغز وابوان وادقاق المسك مركز مطاى، وقرى كفر عبدالخالق وبني عامر والقايات وبرمشا والعزبة البيضاء مركز العدوة، وقرى الناصرية وبنى حرام ونزله سعيد مركز ديرمواس، قرى ابويعقوب والزاوية والقرايشة مركز المنيا، وقرى بلهاسا وميانه وابا البلد وملاطيه وكوم الحاصل والمداور مركز مغاغة، وقرى عزبة العرب والخواجة والجرنوس وبني صامت والناصرية مركز بني مزار، وقرى كوم اللوفى والصفصافة وعزبة الصالحين والعمودين ومنقطين والحضار مركز سمالوط. .

وأوضح أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وأشاد بصندوق تحيا مصر والذى يتعاون جميع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء، لرعاية الأسر الأولى بالرعاية ولتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري.