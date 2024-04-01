ads
الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رئيس وزراء العراق يتلقى دعوة من ولي العهد السعودي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، دعوة رسمية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.


وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان نقلته قناة (الإخبارية) العراقية - أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى دعوة رسمية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في أواخر الشهر الجاري".


يذكر أن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي سيعقد على مدى يومين (28 -29 أبريل الجاري)، وسيتناول عددًا من الموضوعات والقضايا الدولية، فضلًا عن مناقشة التعاون الدولي في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني محمد بن سلمان المنتدى الاقتصادي العالمي