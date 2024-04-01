رئيس وزراء العراق يتلقى دعوة من ولي العهد السعودي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي

تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، دعوة رسمية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان نقلته قناة (الإخبارية) العراقية - أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى دعوة رسمية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في أواخر الشهر الجاري".



يذكر أن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي سيعقد على مدى يومين (28 -29 أبريل الجاري)، وسيتناول عددًا من الموضوعات والقضايا الدولية، فضلًا عن مناقشة التعاون الدولي في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة.