تجديد حبس عاطل حول منزله لتصنيع مخدر الكوكايينر بالتجمع الخامس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس

عاطل حول منزله مصنع لتصنيع مخدر الكوكايينر بالتجمع الخامس، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بتصنيع والإتجار فى المواد المخدرة وإتخاذه من سكنه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

و تم إستهدافه وضبطه وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1,110 كيلو جـــــرام ، مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" ، 2 ميزان حساس، كمية من الخامات والأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية