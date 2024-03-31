مفتي الجمهورية لـ"الضفة الأخرى": القوانين وسيلة لتطبيق النص الشرعي على أرض الواقع بصورة منضبطة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الجماعات الإرهابية تنظر إلى القوانين الوضعية بصورة منفصلة على الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن القوانين تستمد أحكامها من الشرع الحنيف.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القوانين المعاصرة هي وسيلة لتطبيق النص الشرعي على أرض الواقع بصورة منضبطة وفقًا للفهم الفقهاء.

وأوضح أن هناك مساحة واسعة من المتغيرات في الفقه، ولكن هذا في حاجة إلى عقول متسعة، لأن الشريعة جاءت بهدف تحقيق مصالح الإنسان ودفع الضرر عنه، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية تصدر بعض الأحكام، وكأنها الوحيدة التي تحتقر الحق والفهم السليم للشريعة.