الكشف الطبي بالمجان على 1300 مواطن في قافلة طبية بدمياط

نظمت مديرية الصحة في دمياط قافلة طبية النوادرية بمركز فارسكور بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان و تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتحت اشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و الدكتورة سها خيري منسق القوافل العلاجية بالمحافظة.

استكملت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بدمياط جهودها بشهر رمضان المبارك للوصول بالخدمات الطبية للقري البعيدة والمحرومة بقافلة علاجية بقرية النوادرية مركز فارسكور و التي تضمنت ١٠ عيادات تخصصية بعدد ١٠ تخصصات طبية ومعملا للدم والطفيليات، ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية متكاملة تم امدادها بكل الادوية التي تغطي التخصصات الطبية المشاركة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق البعيدة و المحرومة بالمجان وذلك للتسهيل علي القاطنين بها الحصول علي الخدمة الطبية اللازمة .

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم إطلاق قافلة طبية بقرية النوادرية مركز فارسكور خلال يومي ٢٩و ٣٠ مارس ٢٠٢٤ ، تردد عليها ١٣٠٠ مواطنا، وجرى توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان.

وأضافت الدكتورة سها خيري منسق القوافل بانه تم الكشف علي ١٥٣ حالة اكتشاف أمراض مزمنة شملت الضغط و السكري ضمن مبادرة افحص واطمن،كما أنه جرى تحويل ١٠ حالات لاستكمال سبل العلاج اللازمة بالمستشفيات واستصدار عدد ٣ قرارات علاج علي نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء ٢٥٣ تحليل دم و ٣٣ تحليل طفيليات، كما جري فحص ٢٩ حالة بالأشعة و ٢٨ حالة أخرى بالسونار، علاوة على عقد ١٠ ندوات طبية توعوية خلال أيام تواجد القافلة حضرها ١٣٦ مواطناً من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج اللازم بالمجان لجميع المترددين من خلال صيدلية القافلة .

اعلن الدكتور السيد عبد الجواز وكيل وزارة الصحة في دمياط عن المرور على ٩٩ منشأة غذائية خلال شهر رمضان المبارك وضبط و اعدام اكثر من ٣ طن من الاغذية الغير مطابقة للمواصفات بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك لتوفير غذاء صحي و أمن للمواطنين .

استمرت ادارة مراقبة الاغذية في شن حملات مكثفة على الاسواق بنطاق محافظة دمياط ،حيث تم المرورعلى 99منشاة غذائية متنوعة منها عدد 63منشاةتداربدون ترخيص و عدد 4 منشاة غذائية بها خطرداهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا وايقاف تشغيلها

