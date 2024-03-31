ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعرف على قيمة تعويض إعانة البطالة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فرض قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات صرف تعويض للبطالة للعامل وذلك وفق شروط وضوابط محددة فرضها القانون لابد من توافر لحصول العامل علي التعويض لحين حصوله علي فرصة عمل جديدة في مكان أخر وذلك في حالة اذا كان العامل مؤمن عليه فيما نص القانون علي أن هذا التعويض يسري علي المؤمن عليهم من العاملين سواء في القطاع العام وقطاع الاعمال العام وأيضا العاملين بالقطاع الخاص ويشترط لانتفاع لهذا التعويض ألا يتجاوز سن المؤمن عليه الـ 60 عاما .. 
وقدر القانون قيمة التعويض بالنسبة 75% للأربعة أسابيع الاولي وذلك من أجر الاشتراك الاخير، و 65% للآربعة أسابيع الثانية من أجر الاشتراك الاخير ، و 55% للآربعة أسابيع الثالثة من أجر الاشتراك الاخير و 45% لباقي الاسابيع .

تعرف علي قيمة تعويض البطالة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية لقانون التأمينات الاجتماعية