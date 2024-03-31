زيارة طلاب المدرسة اليابانية لمتحف شرم الشيخ.. صور

زار طلاب المرحلة الابتدائية بالمدرسة اليابانية في مدينة شرم الشيخ، متحف شرم الشيخ، اليوم الأحد، يأتي ذلك في إطار حرص المتحف لاستقبال الزيارات المدرسية التي تعد تجارب تعليمية تفاعلية تسهم في تعزيز فهم الطلاب لتاريخ وفنون حضارة مصر العريقة.

من جانب آخر وتزامناً مع قرب الاحتفال بعيد الفطر المبارك ينظم متحف شرم الشيخ ورشة عملية بعنوان (كحك العيد)، وذلك يوم الخميس الموافق ٤ ابريل ٢٠٢٤ الساعة التاسعة مساءً، وذلك بالديوان المقام بمتحف شرم الشيخ خلال شهر رمضان المبارك، والفئة العمرية المستهدفة من سن ٦ إلى ١٨ سنة.

كان متحف شرم الشيخ ، قد افتتح أمس معرضاً مؤقتاً بعنوان (البشارة و العذراء) بحضور الراهب القس ( يوحنا السينائي ) والذي يهدف إلى إبراز أهمية الأيقونات في توثيق الأحداث الكتابية فإن الفنان يصور ما قرأه لتكون الأيقونة بمثابة كتاب لمن يجهل القراءة والكتابة و تقرأ الأيقونات من خلال معرفة دلالات الرموز و الألوان، ويمتد المعرض المؤقت لمدة شهرين وينتهي بنهاية شهر مايو ٢٠٢٤.

يقام المعرض المؤقت بجوار الركن البيزنطي بقاعة الحضارات بمتحف شرم الشيخ والذي يستهدف جميع الفئات العمرية من زائري المتحف.

يضم المعرض أيقونة ثلاثية تجمع بين ثلاث أيقونات مرتبطة ببعضها موضوعياً وهي

أيقونة البشارة وأيقونة القديس يوحنا و أيقونة القديس متى.

كما جرى إقامة ندوة ثقافية على هامش افتتاح المعرض تناولت فن الأيقونات وأهميته وتاريخه بالإضافة لشرح تفصيلي للأيقونة الخاصة بالمعرض المؤقت وكلمه عن كيفية الترميم وأهمية صيانه الأيقونات وحفظها.

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