وفاة شقيقة اللواء سمير فرج الخبير العسكري

توفت جميلة فرج، شقيقة اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية ومحافظ الأقصر الأسبق، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

ومن المنتظر، أن تشيع جنازة الفقيدة ظهر غدا الاثنين بمسقط رأس الأسرة في محافظة بورسعيد، وذلك من مسجد الكبير المتعال، والدفن بمقابر الأسرة امتداد شارع 23 يوليو ببورسعيد.

كما أنه من المنتظر أن يحضر مراسم تشييع الجنازة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من رجال القوات المسلحة المصرية، والقيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشخصيات العامة ببورسعيد، وأبناء المدينة الساحلية، ولفيف من وسائل الإعلام المختلفة.