زيلينسكي: حرب روسيا ضد أوكرانيا لها أهمية عالمية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "إن الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا لها أهمية عالمية، ولا يمكن لأحد في العالم أن يبتعد عن هذه المعركة".

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفروم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "هذه حرب ذات أهمية عالمية، هذه حرب من أجل حق دولتنا في الوجود، وكذلك من أجل حق كل فرد في الحياة، إنها حرب من أجل كرامة شعبنا وكل أمة تسعى إلى مصيرها".

وأضاف: "لقد دمرت روسيا أخلاقها بسبب هذه الحرب وحولت العنف والكراهية إلى أيديولوجية".. متابعا: "الوحدة توقفهم، فهم ما يريدون تدميره هو ما يمنعهم، أشكر الجميع في العالم الذين يساعدوننا حقا".

