الدورى الفرنسى.. تشكيل هجومى لنيس فى مواجهة نانت

أعلن فرانشيسكو فاريولي المدير الفنى لفريق نيس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نانت، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب "اليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق نيس كالتالى:

حراسة المرمى: مارسين بولكا.

خط الدفاع: جوردان لوتومبا، جان كلير توديبو، دانتي.

خط الوسط: هشام بوداوي، توم أليكسيس، ألكسيس كلود موريس.

خط الهجوم: رومان بيرود، محمد علي شو، تيريم موفي، جيريمي بوجا.

ويحتل فريق نانت المركز الـ 16 برصيد 25 نقطة، باحثًا عن الثلاث نقاط من أجل الأبتعاد عن دائرة الهبوط، بينما يحتل فريق نيس المركز الخامس برصيد 43 نقطة.