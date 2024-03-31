ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم بين التصديري للصناعات الكيماوية والجمعية المصرية للصناعة والتنمية

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية للصناعة والتنمية يهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتعزيز التكامل بينهما في تقديم الخدمات للشركات الأعضاء وقع مذكرة التفاهم عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة محمد مجيد بصفته المدير التنفيذي للمجلس وعن الجمعية الدكتورة أمل غزال بصفتها رئيس مجلس الإدارة.
وأوضح خالد أبو المكارم رئيس المجلس أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو مساعدة الشركات الأعضاء في تطوير وتنمية صادراتهم بالتعاون مع الجمعية وذلك لتعظيم استفادة الشركات من برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة المانيا و الممول من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية و بتنفيذ مركز تحديث الصناعة ضمن شراكته الاستراتيجية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والذي تشارك فيه الجمعية.
و أوضحت الدكتورة أمل عزال أن الجمعية هي تعاون بين GIZ ومركز تحديث الصناعة في مصر وكافة المتدربين هدفها لم شمل كل المتدربين من البرنامج الألماني على أساس ان معظمهم أصحاب اعمال ومصانع وشركات أو مديرين تصدير.
وقالت غزال "هدفنا تنمية التصدير والمساعدة في تذليل المعوقات لافتة إلي أن التعاون مع المجلس هدفه توفير خدمات أكبر وتوعية للشركات بضرورة تابعية المجلس وتعريف كل مجال بالمجلس التابع له.
و أكدت أن الهدف من الجمعية هو لم شمل ودفع التصدير والتعاون مع المجالس لتوفير فوائد أكبر مثل توفير مشترين من المانيا وبالنسبة للمصانع والشركات التي تسعى لتطوير آليه عملها تكنولوجيا وإدخال وسائل وماكينات حديثة لتطوير الصناعة.
وأيضا دعم الشركات من خلال مشاركتها بالمعارض الدولية بألمانيا وكذلك أنشطة التشبيك وتعزيز مشاركة أعضاء الجمعية بالبعثات التجارية التي ينظمها المجلس.
تهدف الاتفاقية إلى بحث سبل العمل المشترك بين الجمعية والمجلس نحو تأهيل المنشأت المصرية الأعضاء لزيادة القدرة التنافسية للمنشآت وفتح افاق التعاون الاقتصادي بالأسواق الدولية. 

مساعدة الشركات في تنمية صادراتها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية الجمعية المصرية للصناعة والتنمية برنامج الشراكة في الأعمال التجارية مع دولة المانيا وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية