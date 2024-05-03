ابنة صلاح عبدالصبور تحيى ذكرى ميلاده «كل سنة وأنت طيب يا بابا»

أحيت الفنانة معتزة صلاح عبدالصبور، ذكرى ميلاد والدها الكاتب المسرحي ورائد المسرح الشعري الراحل صلاح عبدالصبور، الذي تحل اليوم الجمعة.

معتزة صلاح عبدالصبور في عيد ميلاده كل سنة وأنت طيب يا بابا

ونشرت الفنانة معتزة صلاح عبدالصبور، على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة من الصور لوالدها الكاتب الراحل صلاح عبدالصبور معلقة: كل سنة وأنت طيب يا بابا.

وتابعت: ذكرى ميلاد الشاعر صلاح عبدالصبور الذى يدرس شعره ومسرحه فى جامعات العالم فى أقسام وكورسات الأدب العربى، وكورسات وأقسام الأدب المقارن فى هارفرد، واكسفورد، وبيركلىى على سبيل المثال وليس الحصر على الاطلاق، ويقدم مسرحه على مسارح العالم مترجما إلى العديد والعديد من اللغات، وسنويا تقدم فى كافة جامعات العالم شرقا وغربا دراسات ماجيستير ودكتوراه لأعماله.

وواصلت: أن صلاح عبدالصبور مؤرخ له فى موسوعة اكسفورد للألفية من ضمن "أهم مئة شاعر فى العالم أثروا البشرية منذ بداية تاريخها المكتوب".

صلاح عبدالصبور من مواليد الزقازيق الشرقية في الثالث من مايو عام 1931، وتخرج في كلية الآداب - قسم عربى من جامعة القاهرة العريقة، على أيدى أساتذة وعلماء إجلاء.

عاش صلاح عبدالصبور حياته خادما وممثلا لوطنه المصرى والعربى، ارقى واشرف وانبل تمثيلا، حتى بعد رحيله عن عالمنا الفانى، سيظل اسمه دائما محفورا فى وجدان وروح كل من لديه روح وقلب وعقل بحروف من نور، فهو الشاعر الإنسان الفيلسوف، أنيس الروح والدى الحبيب.