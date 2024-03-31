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الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأب نجيب بعقليني بقداس الفصح: "الموت ليس نهاية الحياة"

ارشيف
ارشيف
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قال رئيس دير مار الياس الكنيسة ورئيس جمعية عدل ورحمة الاب نجيب بعقليني بلبنان، إن "القيامة ختام الآلام والموت، ومنها تنطلق البشارة وتنبع الشهادة"، متسائلا "شاهد الرسل القائم من الموت، فآمنوا وشهدوا، ونحن، هل نشهد على ذلك؟".

واوضح في عظته من الدير خلال قداس عيد الفصح: "تنطلق قيامة يسوع من علاقة شخصية نابعة من الفرح بهذه البشارة، وتترسخ باختبار "ملموس" للقائم من الموت الذي يمنح الأمان والسلام"، لافتا الى ان "الشهادة الحقيقيّة تكون من خلال الكلام والأعمال فتثبّت الإيمان بالقيامة. 

وتابع: "من هنا الموت ليس نهاية الحياة، بل العتبة التي نتجاوز من خلالها إلى القيامة"، مؤكدًا أن "المسيح حيّ، والموت قهر، ونحن أبناء الحياة لا أبناء الموت".

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