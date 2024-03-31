فعاليات صينية ثقافية متنوعة خلال شهر إبريل بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على ضرورة توسيع دائرة الأنشطة الثقافية، التي ينظمها معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس، لتمتد وتشمل إقليم القناة وسيناء، مشيراً إلى أن المعهد يتبنى هدفاً رئيسياً وهو تلبية احتياجات الراغبين في تعلم ودراسة اللغة الصينية، سعياً نحو تعزيز تعرف شعوبها على اللغة والثقافة الصينية، ودعم العلاقات التعليمية والثقافية بين الصين ومختلف بلدان العالم، إضافة إلى دفع تطور الثقافات المتعددة.

جاءت تلك التصريحات - أثناء ترأس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لاجتماع مجلس إدارة معهد كونفوشيوس.

بمشاركة الدكتور حسن رجب المدير التنفيذى للمعهد، والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة، وجانج تينج هونج المدير الصينى للمعهد، ومحمد سليمان مدير عام شئون خدمة المجتمع.

وفي بداية المجلس- تم مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص أعمال وأنشطة المعهد خلال الفترة القادمة، حيث أعلن الدكتور ناصر مندور عن تنظيم مجموعة أنشطة وفاعليات ثقافية متنوعة خلال شهر إبريل القادم تشمل...إقامة مسابقة جسر اللغة الصينية يوم 21 أبريل القادم، بمشاركة طلبة أقسام اللغة الصينية بالجامعات المصرية، بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة، حيث تستعد الجامعة لاستقبال طلاب الأقسام الصينية من جامعات الإسكندرية، السويس، بورسعيد، كفر الشيخ.

وتابع "مندور" أن المعهد يستعد أيضا لإقامة "منتدى كوموجو الثقافي" 24 أبريل، تحت عنوان "التبادل الحضاري بين مصر والصين"، بمشاركة طلبة اللغة الصينية والباحثين والمهتمين بالثقافة الصينية بإقليم القناة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم الاجتماعية في بكين.

كما تتضمن الفاعليات الثقافية المتنوعة التي يُقيمها المعهد...تنظيم حفل الموسيقى الصينية لأوركسترا جامعة نانجينج الصينية، يوم 28 إبريل على مسرح جامعة قناة السويس.

وخلال المجلس - تم مناقشة التوسع في عقد بروتوكولات التعاون العلمي مع عدد من الجامعات المصرية، لفتح فصول معهد كونفوشيوس بها، بهدف تعليم ونشر اللغة الصينية في مصر، بالتعاون مع معهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس.