ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 14522 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة ..ضبط
خلال 24 ساعة ..ضبط 14522 مخالفة مرورية متنوعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم..

و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14522) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها  (559) مخالفة السير بدون تراخيص. (31) دراجة نارية مخالفة. (7988) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. (10) مخالفات موقف عشوائى. (319) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. (3) مخالفات شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

الإدارة العامة للمرور المرور