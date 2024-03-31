بالفيديو.. الزراعة: 300 مليون دولار زيادة في الصادرات

قال محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن هناك أهمية كبيرة توليها الدولة لقطاع الزراعة منذ عام 2014 وحتى الآن؛ نظرًا لما له من أبعاد اقتصادية هامة على الاقتصاد المحلي.

وأضاف "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، أن الوزارة تمكنت خلال العشر سنوات الماضية؛ من افتتاح أكثر من 90 سوق وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ 160 دولة، موضحًا أنه بالرغم من الظروف العالمية والمنطقة العربية من مشكلات تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد، فقد ساهمت الإنجازات المصرية بشكل كبير في تحقيق زيادة في إجمالي الصادرات الزراعية تقدر بـ 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

وتابع، أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع و«المنتجات الفريش» التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية، وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري.