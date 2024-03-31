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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزيرة الخارجية الفنلندية: لا نستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا في المستقبل

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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قالت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين اليوم السبت إنن ليس من المستبعد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، لكن في الوقت الحالي ليست هناك حاجة لذلك. 
وأضافت وزيرة الخارجية الفنلندية أن الآن ليس الوقت المناسب لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وفنلندا لا ترغب في مناقشة هذه القضية بعد. 
وأشارت فالتونين في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية قائلة: "لكن على المدى الطويل، بالطبع، لا ينبغي لنا أن نستبعد أي شيء".
وفي وقت سابق، قالت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون بيفيه، إن "كل شيء ممكن" في سياق المساعدة لأوكرانيا.

وزيرة الخارجية الفنلندية قوات غربية إلى أوكرانيا