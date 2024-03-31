عمدة كييف: أوكرانيا لن تتنازل عن "أي أراض" مقابل السلام

أكد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الأحد أن فكرة تجميد الصراع في أوكرانيا فكرة خاطئة؛ فالتنازلات الإقليمية لا يمكن أن تكون بمثابة حل وسط.



وقال عمدة كييف في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، إن أوكرانيا تحتاج بدلًا من ذلك إلى مزيد من الدعم ولن نتخلى عن أي أراضي لروسيا فلا يمكن أن يكون هذا بمثابة حل وسط".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تبدأ دون عودة الدولة الأوكرانية إلى حدود عام 1991.

وبعد ذلك بدأ الحديث عن حدود البلاد لعام 2022 وتعليقا على تصريحه، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن زيلينسكي يشعر بالتوتر بشأن الانتخابات المحتملة في أوكرانيا.

وأكد السكرتير الصحفي للزعيم الروسي، ديمتري بيسكوف، أن الواقع الجيوسياسي تغير بشكل كبير منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، وتغيرت حدود روسيا وأوكرانيا.