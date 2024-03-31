الجيش الأوكراني: إسقاط 18 هدفا جويا روسيا

أعلن قائد القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية ميكولا أوليشوك، اليوم الأحد أن الدفاع الجوي بالجيش الأوكراني أسقط في ليلة 31 مارس 2024، 18 هدفًا جويًا: تسعة صواريخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555 وتسعة طائرات بدون طيار من طراز شاهد-136/131.

وأشار إلى أن الجيش الروسي هاجم بـ 14 صاروخ كروز من طراز Kh-101 / Kh-555 من الطائرات الاستراتيجية من طراز Tu-95ms (منطقة ساراتوف - الاتحاد الروسي)، و11 طائرة بدون طيار من طراز شاهد (بريمورسكو - أختارسك - الاتحاد الروسي)، شبه جزيرة القرم)، وصاروخ باليستي من طراز Iskander-M (شبه جزيرة القرم) وصاروخ موجه من طراز Kh-59 (TOT من منطقة زابوريزهيا)، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وتصاعدت الاشتباكات بين الجيش الروسي والأوكراني حيث استهدفت موسكو منشآت الطاقة في المدن الأوكرانية خلال الأيام الماضية ما تسبب في أزمة كبيرة لكييف التي تطالب حلفائها الغربيين بشكل دائم بضرورة تعزيز قوات الدفاع الجوي.