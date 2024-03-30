تعرف على الليالي الوترية من رمضان ودعاء ليلة القدر

مع بداية الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك اليوم السبت، يبحث المسلمين عن ليلة القدر التي تكون في الليالي الوترية؛ وذلك لأن لهذه الليلة مكانة عظيمة؛ لأن العبادة في ليلة القدر أفضل من عبادة ألف شهر.

إن المسلم الصالح يعبد الله طوال العام، لكنه في بعض الأيام يجتهد في مضاعفة الحسنات التي يفعلها؛ لأنه يعلم أن الله قد جعل في هذه الأيام نفحات مباركة مثل ليلة القدر.

الليالي الوترية في شهر رمضان هذا العام حيث من المتوقع أن تكون ليلة القدر أحداها:



العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 2024/1445

بدأت العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك هذا العام اليوم السبت ليلة 21 رمضان: تبدأ من مغرب يوم السبت 30-3-2024م، وتنتهي فجر يوم الأحد 31-3-2024م.

ليلة 23 رمضان: تبدأ مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م، حتى فجر يوم الثلاثاء 2-4-2024م.

ليلة 25 رمضان: تبدأ مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م، حتى فجر يوم الخميس 4-4-2024م.

ليلة 27 رمضان: تبدأ مغرب يوم الجمعة 5-4-2024، حتى فجر يوم السبت 6-4-2024م.

ليلة 29 رمضان: تبدأ مغرب يوم الأحد 7-4-2024م، حتى فجر يوم الاثنين 8-4-2024م.

ما هو أفضل دعاء في ليلة القدر؟

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر ولا تحرمنا نورها وبركتها وأجرها وعتقها واجعل لنا دعوة لا ترد وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد واكتبنا فيها من عتقائك من النار .

«‏ربّي عوضني خيرًا عن كل شيء انكسر بنفسي، وكل يأسٍ أصاب قلبي، ولا تجعل لي رجاء عند غيرك، اللهُم أرني الفرح بمُستقبلي، اللهُم سُر قلبي بفرحةٍ، تغنيني عن كل تعب، اللهُم عوضني بالأجمل، وأرح قلبي بما أنت أعلمُ به».