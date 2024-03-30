الدوري السعودي.. رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام الطائي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الطائي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويستضيف فريق النصر، اليوم السبت، نظيره الطائي على ملعب الأول بارك، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام الطائي، حيث يقود الهجوم رفقة السنغالي ساديو ماني وعبدالرحمن غريب.

كما يشارك الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش أساسيًا في وسط الملعب، بجانب البرتغالي أوتافيو، على أن يغيب البرازيلي أندرسون تاليسكا والإسباني إيمريك لابورت.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 56 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ68 نقطة، بينما يأتي الطائي في المركز السادس عشر وفي رصيده 22 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة الطائي

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: أليكس تيليس - محمد فتيل - علي لاجامي - أيمن يحيى

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو - سامي النجعي

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - عبدالرحمن غريب.