شبكة YEN وVMS يتعاونان لتمكين رواد الأعمال من التوسع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شبكة رواد الأعمال الشباب «YEN» واستوديو صانع القيمة «VMS» عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتمكين المبتكرين الطموحين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENA».



ومن خلال هذا التعاون، ستضم «VMS»، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار برأس المال المخاطر ومعروفة بدعم رواد الأعمال الطموحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جهودها إلى شبكة رواد الأعمال الشباب «YEN»، وهي شبكة ديناميكية مكرسة لرعاية روح المبادرة بين الشباب، لتقديم الدعم لخريجي برنامج YEN وتمكينه من الوصول إلى النظام البيئي السعودي والاستفادة منه بالشكل الأمثل، وربط الشركات الناشئة مع الموجهين والمستشارين، واستكشاف فرص التمويل، وتوفير مساحة مكتبية لشبكة “YEN” في المملكة العربية السعودية. وفي الوقت نفسه، ستشارك “YEN” في استضافة الأحداث في مصر، وتسهيل التعرض لنظام “VMS” في النظام البيئي المصري، وجذب الشركات الناشئة إلى برامج “VMS”.



وبهذه المناسبة؛ أعرب الدكتور هاني عياد؛ رئيس شبكة رواد الأعمال الشباب عن سعادته بهذه الشراكة مع “VMS”، مؤكدًا أن الهدف منها هو تمكين الشركات الناشئة المصرية من تأمين الاستثمارات والتوسع على المستوى الإقليمي، للمساهمة بفاعلية في قيادة المستقبل الاقتصادي لمصر.

وأشار إلى أن شبكة رواد الأعمال الشباب (YEN) هي مبادرة وطنية تسعى إلى تنظيم الجهود وتنسيق العمل بين الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد العاملين في مجال دعم رواد الأعمال الشباب من خلال تفعيل الدور الذي تلعبه المنظمات الوطنية والدولية التي تدعم الشباب في مصر، وستعمل هذه الشبكة كإطار عمل ومظلة رعاية لتقديم الخدمات والبرامج والأنشطة والفرص لرواد الأعمال الشباب في مصر.



ومن جانبه قال معتز ابو عنق؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “VMS” : “نحن نؤمن بأهمية التعاون لما له من أثر في توحيد الجهود من أجل دعم وتمكين رواد الابتكار الطموحين، ومن خلال شراكتنا الاستراتيجيه مع YEN، سنسعى إلى تعزيز جسور التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في مجال ريادة الأعمال، وتوحيد سلسلة الموارد الموجهة لتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في المنطقة من خلال بناء نموذج صديق للمبتكرين لإشراك أفضل رواد الأعمال وتمكينهم ودعمهم لدفع عجلة الابتكار التكنولوجي والنمو للمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي أكبر وتوليد فرص العمل والمساعدة في الوصول للمكانة المناسبة في السوق السعودية”.

يأتي هذا التعاون في ضوء الاستعداد لإطلاق برنامج ال Bridge الذي ينظمه الشريكان معًا في الفترة من 18-20 أبريل في القاهرة حيث يقدمان تجربة تدريبية شاملة تستعرض كل ما يخص التوسع في السوق السعودي، والتعمق في مواضيع مهمة مثل فرص الاستثمار والأطر القانونية و بوابات الدفع و الضرائب وتكيف خطة العمل لتناسب العملاء المحليين لخمسين شركة، وبعدها ستختار VMS خمس شركات لمساعدتهم في التوسع في المملكة العربية السعودية.



كما سيتم اختيار خمس شركات في نهايه البرنامج للفوز برحله استكشافية للسوق السعودي ما سيتيح لهم الفرص لبناء شراكات استراتيجيه وزيادة فرص الاستثمار.