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السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

استمرار حبس عصابة سرقة إطارات السيارات بالتجمع الخامس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة اطارات السيارات بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في  ضبط (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة إطارات وجنوط السيارات، وأقروا بارتكاب (12) واقعة.

 كما أضافوا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" (5 أشخاص من مالكى محال قطع غيار السيارات) "تم ضبطهم"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

استمرار حبس الأجهزة الأمنية القاهرة الجديدة