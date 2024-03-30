تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و951 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 951 شاحنة و102 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 373 شاحنة و87 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 578 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امل ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 4400 طن بضائع و411 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، اور وسينا.. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1686 راكب بموانيها.

