أوكرانيا: قصف روسي متواصل على دونيتسك وزابوروجيا وخيرسون

أكدت السلطات الأوكرانية، اليوم /السبت/ أن القوات الروسية واصلت قصفها للأراضي الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فمن جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا فاديم فيلاشكين، إن مدنيا لقى حتفه؛ جراء قصف شنته القوات الروسية بالمدفعية الثقيلة على الإقليم الليلة الماضية.. مشيرا إلى أن القوات الروسية قتلت 1896 شخصا وأصيب 4744 من الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية الروسية على نطاق واسع في العام قبل الماضي، لافتا إلى أن أرقام الضحايا لا تأخذ في الاعتبار عدد الضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.

في الوقت نفسه، أشار رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف - وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية - إلى أن الجيش الروسي قصف تسع بلدات تابعة للإقليم 442 مرة خلال أمس.. قائلا:"شن الجيش الروسي ثلاث ضربات جوية على مالا توكماشكا وروبوتاين، وهاجمت 91 طائرة بدون طيار بلدات هوليبول وليفادني وروبوتاين ومالا توكماشكا ومالينيفكا ونوفواندرييفكا ومالا توكماشكا وروبوتاين ونوفواندرييفكا ومالينيفكا وليفادني وفوزدفيزيفكا".

وأضاف المسئول الأوكراني، أن هناك 28 تقريرًا عن تدمير المباني السكنية ومرافق البنية التحتية، ولكن لم يصب أي مدني.

من ناحيته، أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أن مدنيا لقى حتفه، بينما أصيب آخر في قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر بروكودين - في تصريح له - أن الجيش الروسي أطلق النار خلال اليوم الأخير على بلدات بيلوزيركا وفيليتينسكي وكيزوميس وسادوف وبيريسلاف وزولوتا بالكا ونوفوليكساندريفكا وشلياخوف ونوفوفورونتسوفكا وأوسوكوريفكا وتياهينتسي وخيرسون؛ ونتيجة لذلك لحقت أضرار بمبنى متعدد الطوابق ومنزلين خاصين، بالإضافة إلى إصابة برج اتصالات ومخزن.

وأضاف المسئول الأوكراني أن القصف الروسي على استهدف المجتمع الإقليمي لمدينة خيرسون سبع مرات، مما أدى إلى إلحاق أضرار بكل من خيرسون وسادوف.

