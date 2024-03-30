البحرية الأمريكية: حاملة طائرات "ايزنهاور" تواصل عملياتها الهجومية في جنوب البحر الأحمر

أعلنت البحرية الأمريكية، أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس أيزنهاور" تواصل عملياتها الهجومية والدفاعية في جنوب البحر الأحمر، للشهر الخامس على التوالي.

وأشارت البحرية الأمريكية، حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /السبت/ إلى أنها قامت بتوفير خدمة الاتصال بالإنترنت اللاسلكي على متن الحاملة؛ لتسهيل التواصل بين البحارة وأهاليهم في الولايات المتحدة.