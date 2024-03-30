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السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

البحرية الأمريكية: حاملة طائرات "ايزنهاور" تواصل عملياتها الهجومية في جنوب البحر الأحمر

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية
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 أعلنت البحرية الأمريكية، أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس أيزنهاور" تواصل عملياتها الهجومية والدفاعية في جنوب البحر الأحمر، للشهر الخامس على التوالي.
وأشارت البحرية الأمريكية، حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /السبت/ إلى أنها قامت بتوفير خدمة الاتصال بالإنترنت اللاسلكي على متن الحاملة؛ لتسهيل التواصل بين البحارة وأهاليهم في الولايات المتحدة.

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