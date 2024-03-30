زيلينسكي يطالب الكونجرس بدعمه بالأسلحة لوقف هجمات موسكو

وجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رسالة للكونجرس الأمريكي “أعطونا الأسلحة لوقف هجمات موسكو وإلا ستصعد كييف هجماتها المضادة على المطارات الروسية ومنشآت الطاقة والأهداف الاستراتيجية”.

وأكد زيلينسكي، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهره الإخبارية، اليوم السبت ، أن تأخير الكونجرس في الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار كان مكلفا لأوكرانيا، لافتًا إلى أنه إذا لم تحصل أوكرانيا على الدعم الأمريكي ستحتاج الى التراجع في خطوات صغيرة.

وتابع: “إذا لم نحصل على دعم أمريكي فهذا يعني أنه ليس لدينا دفاع جوي ولا صواريخ باتريوت ولا أجهزة تشويش للحرب الإلكترونية ولا قذائف مدفعية”.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية التي تتعرض لضغوط شديدة قد تضطر للتراجع لتأمين خطوطها الأمامية والحفاظ على الذخيرة.