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السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. الترجي يستضيف أسيك ميموزا.. تشيلسي يواجة بيرنلي.. برشلونة يلتقي بـ"لاس بالماس"

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 30 مارس 2024 على النحو التالي:

دوري أبطال إفريقيا 
3:00 مازيمبي - بيترو أتلتيكو
8:00 يانج أفريكانز - صن داونز
11:00 الترجي - أسيك ميموزا

الدوري الإنجليزي
2:30 نيوكاسل يونايتد - وست هام يونايتد
5:00 بورنموث - إيفرتون
5:00 تشيلسي - بيرنلي
5:00 نوتينجهام فورست - كريستال بالاس
5:00 شيفيلد يونايتد - فولهام
5:00 توتنهام هوتسبير - لوتون تاون
7:30 أستون فيلا - وولفرهامبتون
10:00 برينتفورد - مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
3:00 خيتافي - إشبيلية
5:15 ألميريا - أوساسونا
7:30 فالنسيا - ريال مايوركا   
10:00 برشلونة - لاس بالماس

الدوري الإيطالي 
1:30 نابولي - أتالانتا
4:00 جنوى - فروسينوني
4:00 تورينو - مونزا
7:00 لاتسيو - يوفنتوس
9:45 فيورنتينا - ميلان

الدوري الألماني 
4:30 لايبزيج - ماينز 05 
4:30 باير ليفركوزن - هوفنهايم
4:30 آينتراخت فرانكفورت - يونيون برلين
4:30 بوروسيا مونشنجلادباخ - فرايبورج
4:30 فيردر بريمن - فولفسبورج
4:30 بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي 
6:00 ميتز - موناكو
10:00 ليون - ستاد ريمس

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