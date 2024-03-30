تشاهدون اليوم.. الترجي يستضيف أسيك ميموزا.. تشيلسي يواجة بيرنلي.. برشلونة يلتقي بـ"لاس بالماس"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 30 مارس 2024 على النحو التالي:

دوري أبطال إفريقيا

3:00 مازيمبي - بيترو أتلتيكو

8:00 يانج أفريكانز - صن داونز

11:00 الترجي - أسيك ميموزا

الدوري الإنجليزي

2:30 نيوكاسل يونايتد - وست هام يونايتد

5:00 بورنموث - إيفرتون

5:00 تشيلسي - بيرنلي

5:00 نوتينجهام فورست - كريستال بالاس

5:00 شيفيلد يونايتد - فولهام

5:00 توتنهام هوتسبير - لوتون تاون

7:30 أستون فيلا - وولفرهامبتون

10:00 برينتفورد - مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

3:00 خيتافي - إشبيلية

5:15 ألميريا - أوساسونا

7:30 فالنسيا - ريال مايوركا

10:00 برشلونة - لاس بالماس

الدوري الإيطالي

1:30 نابولي - أتالانتا

4:00 جنوى - فروسينوني

4:00 تورينو - مونزا

7:00 لاتسيو - يوفنتوس

9:45 فيورنتينا - ميلان

الدوري الألماني

4:30 لايبزيج - ماينز 05

4:30 باير ليفركوزن - هوفنهايم

4:30 آينتراخت فرانكفورت - يونيون برلين

4:30 بوروسيا مونشنجلادباخ - فرايبورج

4:30 فيردر بريمن - فولفسبورج

4:30 بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

6:00 ميتز - موناكو

10:00 ليون - ستاد ريمس