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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

"شئون الحرمين" تعلن جاهزية منظومة خدماتها الدينية استعدادا للعشر الأواخر من رمضان

الحرم
الحرم
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 أعلنت رئاسة الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزية منظومة خدماتها الدينية؛ استعدادا لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وذكرت رئاسة الشئون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي - حسبما أوردت قناة (الإخبارية) السعودية - أن منظومة الخدمات الدينية جاهزة ومستعدة، وذلك في إطار الخطة المرسومة لاستقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين والمصلين والمعتكفين وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين.
وكانت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد النبوي قد أعلنت أنه من المقرر أن تقام صلاة التهجد اليوم السبت، وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي.

المسجد النبوي رمضان شؤون الحرمين