طيران الاحتلال يقصف خان يونس ومدفعيته تستهدف المغراقة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أحزمة نارية عنيفة ومدفعي كثيف شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في الوقت نفسه، يتعرض وسط قطاع غزة لهجمات مكثفة من قبل المدفعية الإسرائيلية في مناطق المغراقة والزهراء.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، الفجر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بنسف مباني سكنية في محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدف مجموعة من المقاومين الفلسطينيين البرج العسكري المحاذي لبلدة عزون شرق قلقيلية بالعبوات المتفجرة.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مخيم خان يونس النار بشكل مكثف على محيط مجمع ناصر الطبي.

وشنت مدفعية الاحتلال استهدفًا على المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية غارة جوية على بلدة المغراقة شمال النصيرات وسط القطاع.