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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعيهما في حادث تصادم بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة العاشر من رمضان اليوم السبت، التصريح بدفن جثة شخصين لقيا مصرعيهما إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي أمام شبكة الكهرباء بعد منطقة الصفدي فيما أصيب آخرون وجاري عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور قسم العاشر من رمضان يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي بوصول 9 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وشخصين آخرين متوفيان وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين التي أودت بحياة المتوفيين إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي أمام شبكة الكهرباء بعد منطقة الصفدي وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

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