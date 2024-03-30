اختتام الدورة الرمضانية بسانت كاترين ونويبع (صور)

اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية التي نفذها مركز شباب كاترين بمناسبة شهر رمضان المبارك بحضور اللواء طارق عابد رئيس المدينة واللواء طلعت العناني مستشار المحافظ لمشروع التجلي الأعظم و بعض التنفيذيين و شيوخ القبائل، وجرى تكريم الفائزين وتسليم كأس الدورة والميداليات .
وفي مدينة نويبع اختتم مركز شباب نويبع فاعليات الدورة الرمضانية، بحضور محمد حامد رئيس المدينة وبعض التنفيذيين وشيوخ القبائل .
بينما في العاصمة طور سيناء اختتم مركز شباب الصيادين التابع لقرية الجبيل، فاعليات الدورة الرمضانية للطلائع و التي ينفذها المركز بمناسبة شهر رمضان المبارك، جاء ذلك بحضور احمد عبدالعزيز ، وكيل مديرية الشباب والرياضة، والكابتن عطية حميد البدري، مدير إدارة شباب طور سيناء، ولفيف من أهالي قرية الجبيل .
وأوضح محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء لـ"البوابة نيوز" أن الدورات الرمضانية بمراكز الشباب ، تأتي حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الدورات الرمضانية أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة و متابعه أحمد عبد العزيز وكيل المديرية .