طقس جنوب سيناء.. مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا والعظمى 29 درجة

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والعظمى بالمحافظة بلغت 29 درجة والصغرى 18 درجة، ورياح نشطة 32 كيلومترًا على الساعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 24 درجة، والصغرى 8 درجات، وكانت رأس سدر تعرضت فجر أمس الجمعة لسقوط أمطار خفيفة.

أجواء مائلة للحرارة

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية أشارت فيه إلى أنه تسود أجواء مائلة للحرارة نهارًا لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء ودرجات حرارة متوقعة ما بين 28 و29 على القاهرة خلال فترة التنبؤ (أسبوع مقبل).

وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

أول موجة حارة فى ربيع 2024

كانت الهيئة الأرصاد الجوية قد أشارت في بيان لها إلى استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل .

كما تنشط الرياح على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتبقى الظاهرة المؤثرة اليوم خلال فترات النهار هى الأتربة العالقة التى تعمل على انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن جنوب سيناء:

رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 28.

طابا الصغرى 15 والعظمى 27.

كاترين الصغرى 8 والعظمى 20.

طور سيناء الصغرى 14 والعظمى 29.

شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 29.

الحالة المرورية

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.