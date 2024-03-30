زيلينسكي: نحاول التوصل إلى حلول جذرية لعدم الانسحاب العسكري أمام روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تحاول إيجاد طريقة ما أو حلول جذرية لعدم الانسحاب العسكري أمام روسيا، خاصة أن الأخيرة تشن هجمات متواصلة بأسلحة متقدمة على بلاده.

ووجه زيلينسكي - خلال مقابلة مع صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - رسالة صارمة إلى الكونجرس الأمريكي قال خلالها "أعطونا الأسلحة لوقف الهجمات الروسية، وإلا ستصعد أوكرانيا هجماتها المضادة على المطارات الروسية ومنشآت الطاقة والأهداف الاستراتيجية الأخرى"، مضيفا "إذا لم يكن هناك دعم أمريكي، فهذا يعني أنه ليس لدينا دفاع جوي، ولا صواريخ باتريوت، ولا أجهزة تشويش للحرب الإلكترونية، ولا قذائف مدفعية عيار 155 ملم، هذا يعني أننا سنعود، ونتراجع، خطوة بخطوة".

ودعا الرئيس الأوكراني، الولايات المتحدة إلى تزويد أوكرانيا بصواريخ (ATACMS) لضرب المطارات والطائرات في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا قائلا: "عندما تمتلك روسيا صواريخ ونحن لا نمتلكها، فإنها تهاجم بالصواريخ كل شئ الغاز والطاقة والمدارس والمصانع والمباني المدنية".. موضحا أن صواريخ ATACM-300 هي الحل.

وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا تريد استخدام الصواريخ الأطول مدى ليس لمهاجمة الأراضي الروسية، بل مهاجمة تلك المطارات في شبه جزيرة القرم.. مضيفا:" عندما تعلم روسيا أننا قادرون على تدمير هذه الطائرات، فإنها لن تهاجم من شبه جزيرة القرم، إنه مثل الأسطول البحري، لقد أخرجناهم من مياهنا الإقليمية، وأننا الآن سنطردهم من مطارات شبه جزيرة القرم".

وأشار إلى أنه أخرج خلال مؤتمر ميونيخ في فبراير الماضي خريطة للأهداف التي يمكن أن يصيبها نظام (ATACMS).. وقال "لقد عرضت عليهم منصات عسكرية مثل المطارات وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع أخرى".

وقال زيلينسكي إن خيارات أوكرانيا تعتمد على ما يقرره الكونجرس، ونعلم أن أوكرانيا تحظى بدعم أمريكي مستمر، ولكن نحتاج إلى المزيد من الأسلحة، ولا يمكننا إضاعة الوقت بعد الآن".