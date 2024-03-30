بايدن: الأمريكيون العرب يشعرون بالألم بسبب الحرب على غزة ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن كثيرين من العرب الأمريكيين يشعرون بالألم؛ بسبب الحرب على غزة، والدعم الأمريكي لإسرائيل.

وشدد الرئيس الأمريكي - حسب ما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- على أنه يعمل على تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة وإطلاق سراح الرهائن"، مؤكدا أنه يعمل أيضا على التوصل الفوري لوقف إطلاق النار يستمر 6 أسابيع على الأقل.

ولفت بايدن - في إعلان أصدره البيت الأبيض بمناسبة شهر التراث العربي الأمريكي - إلى أن الأمريكيين العرب كانوا هدفا لجرائم الكراهية، مؤكدا ضرورة التوقف عن الكراهية تجاه الجالية الأمريكية العربية، معربا عن شعوره بالحزن الشديد بسبب المعاناة التي تواجهها الجالية العربية.