حملة بايدن تطلق إعلانًا تلفزيونيًا لجذب مؤيدي نيكي هيلي‎

أطلقت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعلانًا تلفزيونيًا لجذب مؤيدي المرشحة الرئاسية الجمهورية نيكي هيلي.

‎ وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي أطلق الإعلان التلفزيوني لجذب ناخبي نيكي هيلي؛ في إطار سعيه لإعادة بناء التحالف الذي أوصله إلى البيت الأبيض واستمالة الجمهوريين المعتدلين الذين فضلوا التصويت لهيلي على دونالد ترامب خلال اختيار مرشح حزبهم للانتخابات الرئاسية.

ويُظهر الإعلان المرشح الجمهوري ترامب وهو يسخر من السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة ويقول لأحد المراسلين إنه قادر على الفوز بدون دعم مؤيديها.. كما يسمع ترامب وهو يقول في الإعلان الذي يستمر لمدة 30 ثانية "لقد جن جنونها.. إنها شخص غاضب جدا"، معربا عن رفضه لأنصارها ومهددا بطردهم من حركته السياسية.

ونشر بايدن الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقا بتعليق "ناخبو نيكي هيلي، دونالد ترامب لا يريد أصواتكم. أريد أن أكون واضحا: هناك مكان لكم في حملتي".

قام بايدن بإنشاء صندوق لحملته الانتخابية جمع ما يزيد على 70 مليون دولار قبيل المواجهة الجديدة مع ترامب في نوفمبر المقبل، وهو ما يزيد على ضعف حجم التبرعات التي جمعها سلفه ويمنحه قدرة على إنفاق مبالغ أكبر على الإعلانات التلفزيونية.

وجمع بايدن نحو 26 مليون دولار، أول أمس الخميس، خلال مهرجان انتخابي في نيويورك شارك فيه الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون.