فلسطين.. اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باندلاع مواجهات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، وانتشرت الآليات العسكرية داخل المدينة، تزامنًا مع اقتحام الآليات العسكرية الإسرائيلية بمرافقة عدد كبير من الجنود بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

ومنذ قليل، أصيب طفل فلسطيني بشظايا رصاص، كما أصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين.