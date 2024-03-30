فوز الأهلي والزمالك في أولى مباريات نصف نهائي دوري الطائرة رجال

تمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما على صالة تحيا مصر بمدينة 6 أكتوبر، في أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الممتاز، والذي يقام بنظام البلاي أوف 3.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/21

21/25

25/23

25/15

على الجانب الآخر فاز الأهلي على نظيره سبورتنج في المباراة الأولى من نصف نهائي الدوري الممتاز بنتيجة 3/0، في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/19

25/21

25/21

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية من البلاي أوف 3 مساء السبت، وفي حالة اللجوء لمباراة فاصلة ستقام الإثنين المقبل.

كان قد استطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل لنهائي بطولة الدوري الممتاز بعدما تخطى سبورتنج بنتيجة 2/0، بمجموع المباراتين.

وتمكنت سيدات فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك من التأهل إلى نهائي الدوري الممتاز بعد الفوز على سموحة بنتيجة 2/0 بمجموع المباراتين أيضًا، ليضرب موعدًا مع الأهلي في النهائي.

ويعتبر الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري سيدات الكرة الطائرة.