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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

فوز الأهلي والزمالك في أولى مباريات نصف نهائي دوري الطائرة رجال

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
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تمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما على صالة تحيا مصر بمدينة 6 أكتوبر، في أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الممتاز، والذي يقام بنظام البلاي أوف 3.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:
25/21
21/25
25/23
25/15

على الجانب الآخر فاز الأهلي على نظيره سبورتنج في المباراة الأولى من نصف نهائي الدوري الممتاز بنتيجة 3/0، في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/19
25/21
25/21

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية من البلاي أوف 3 مساء السبت، وفي حالة اللجوء لمباراة فاصلة ستقام الإثنين المقبل.

كان قد استطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل لنهائي بطولة الدوري الممتاز بعدما تخطى سبورتنج بنتيجة 2/0، بمجموع المباراتين.

وتمكنت سيدات فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك من التأهل إلى نهائي الدوري الممتاز بعد الفوز على سموحة بنتيجة 2/0 بمجموع المباراتين أيضًا، ليضرب موعدًا مع الأهلي في النهائي.

ويعتبر الأهلي هو حامل لقب بطولة دوري سيدات الكرة الطائرة.

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