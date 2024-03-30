شباب الزمالك يهزم فاركو ببطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على فاركو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب، وسجل ثلاثية الزمالك، أيمن أمير عبد العزيز "هاتريك".

وشهدت المباراة، أداءًا جيدًا من لاعبي الزمالك، وخاصة في الشوط الثاني، حيث استطاع أبناء ميت عقبة تحويل التأخر بهدفين إلى الفوز بثلاثية، كما أهدر الفريق أكثر من فرصة محققة كادت أن تضاعف النتيجة.

ويقود فريق 2005 كل من: محمد عبدالله مديرًا فنيًا، ومحروس السيد مدربًا مساعدًا، ومحمد عبدالجواد مدربًا لحراس المرمى، وخالد عمران إداريًا، وياسين السيد أخصائيًا للإصابات والتأهيل، محمد سيد مسؤولًا للمهمات.